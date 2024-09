Jelenie zrobiły to w centrum miasta! "To w ogóle sytuacja abstrakcyjna"

Zakopane. Jelenie walczące na ulicy miasta

Ten widok na ulicy Jagiellońskiej w Zakopanem mocno zdziwił zarówno mieszkańców, jak i turystów wypoczywających w stolicy polskich Tatr. Na jezdni pojawiły się dwa walczące ze sobą jelenie, który nie tylko wzbudziły zainteresowanie przechodniów, ale również wstrzymały ruch samochodów.

Walka byków w tym czasie to nic nadzwyczajnego, cały czas bowiem trwa rykowisko. To okres godowy, który rozpoczyna się w drugiej połowie września i trwa około czterech tygodni.

W tym czasie samce jeleni zaczynają wydawać głośne odgłosy, zaczynając tuż przed zachodem słońca, a kończąc o świcie. Wtedy też dochodzi do walk samców, które zazwyczaj mają miejsce na naturalnych terenach, choć, jak pokazuje przypadek z Zakopanego, przenosi się czasem do miast. Spowodowane jest to zazwyczaj faktem, że tereny zurbanizowane rozrastają się i coraz bardziej ingerują w środowisko naturalne.

Walka jeleni na ulicach Zakopanego została uwieczniona na profilu „tatry_official” w mediach społecznościowych. Nagrania zobaczycie poniżej.