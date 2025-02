Zbieranie na tacę to przeszłość. Kościoły wkraczają w nową erę

Krótsze lekcje w szkołach! Rewolucyjna zmiana już od marca? Uczniowie oszaleją z radości. Co na to nauczyciele?

Autor:

Spis treści

Cyfryzacja wkracza do kościołów. Zbieranie na tacę odchodzi do lamusa?

Technologia i szeroko rozumiana cyfryzacja to dziś nieodłączna część naszego życia. Coraz częściej płacimy bezgotówkowo w sklepach stacjonarnych lub decydujemy się na zakupy online. Dla społeczeństwa to nie lada ułatwienie. Co ciekawe, fala nowoczesności - ku zdziwieniu wielu - nie omija również kościoła w Polsce! Okazuje się bowiem, że na przestrzeni ostatnich lat coraz więcej parafii decyduje się na rezygnację z klasycznych tac do zbierania pieniędzy, na rzecz elektronicznych urządzeń.

Nowoczesne formy składania datków. Ofiaromaty robią furorę

W kościołach coraz popularniejsze stają się ofiaromaty, czyli urządzenia umożliwiające bezgotówkowe wsparcie finansowe parafii. Wierny może wybrać dobrowolną kwotę na urządzeniu, a następnie wystarczy zapłacić kartą lub za pomocą BLIK-a.

Takie rozwiązanie po raz pierwszy pojawiło się w 2019 roku kiedy to kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach zdecydował się na uiszczenie ofiaromatu w swojej świątyni. Wówczas reakcje społeczeństwa były mieszane, lecz aktualnie wierni cenią sobie możliwość wyboru. W niektórych parafiach bowiem całkowicie zrezygnowano z tac na rzecz ofiaromatów, lecz są też i takie, gdzie ofiaromaty są jedynie uzupełnieniem tradycyjnej tacy. Dzięki takiej formie składania datków, finanse w kościele są bez wątpienia bardziej przejrzyste, co z pewnością cieszy wielu.

Sonda Ile dajesz na tacę w kościele? do 2 zł 2-5 zł 5-10 zł 10-20 zł Powyżej 20 zł Nic

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd