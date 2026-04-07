Zderzenie busa z osobówką na Zakopiance! Pięć osób rannych

Wypadek w Głogoczowie na Zakopiance. Bus zderzył się z autem, są ranni

We wtorek po południu na popularnej Zakopiance w Głogoczowie doszło do poważnego wypadku. Około godziny 15.20 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu busa z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło na pasie w kierunku Krakowa. W busie podróżowało pięć osób, a w aucie osobowym jedna. W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób. Jak informuje policja, obrażenia nie zagrażają ich życiu. Na miejsce szybko skierowano służby ratunkowe. Ratownicy udzielali pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Trzy osoby wymagały jednak dalszego leczenia i zostały przewiezione do szpitali w Krakowie i Myślenicach. Transport odbywał się karetkami. Akcja ratunkowa trwała kilkadziesiąt minut. W tym czasie zakopianka w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana. Kierowcy musieli korzystać z objazdów wyznaczonych przez policję przez Głogoczów i pobliskie miejscowości.

Utrudnienia dla kierowców już się zakończyły. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

Utrudnienia w ruchu były duże, bo jest to jedna z głównych tras w regionie. Początkowo zakładano, że droga będzie zablokowana do około godziny 17. Ostatecznie udało się szybciej przywrócić ruch. Jeszcze przed tą godziną odblokowano jeden pas. Dzięki temu ruch zaczął się stopniowo rozładowywać, choć korki utrzymywały się jeszcze przez jakiś czas. Na miejscu pracowali policjanci oraz strażacy. Zabezpieczali teren i ustalali przebieg zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Funkcjonariusze będą analizować m.in. ślady na miejscu oraz relacje uczestników. Zakopianka od lat uchodzi za drogę niebezpieczną, szczególnie przy dużym ruchu. Każde zdarzenie powoduje tam duże utrudnienia i korki.

Sonda Odwiedziłeś/-aś kiedyś zakopiańskie Krupówki? Tak Nie

QUIZ. Które miasto w Małopolsce jest większe? Pytanie 1 z 15 1. Zacznijmy od czegoś prostego. Które miasto jest większe, Kraków, czy Tarnów? Kraków Tarnów Następne pytanie