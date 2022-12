Tomek zginął od ciosu nożem, bo chciał zapalić. Marian zaatakował, a później ruszył z pomocą

Zabójstwo w Chełmku. Marian K. odebrał życie Tomkowi. Sąd złagodził karę

Przed krakowskim sądem okręgowym zakończył się proces Mariana K., oskarżonego o zabójstwo 30–letniego Tomka z Chełmka. Sąd nadzwyczajnie złagodził karę oskarżonemu i nakazał mu zapłatę 50 tys. zł matce ofiary za wyrządzoną krzywdę i pogorszenie warunków życia.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Do zabójstwa doszło 25 sierpnia ubiegłego roku. Jak ustalili śledczy, Tomasz Księżalczyk, odprowadził z imprezy dziewczynę, wracając zaczepił nieznajomego człowieka i poprosił go o papierosa.

Między mężczyznami doszło do awantury. 64–letni Marian K. ugodził dwukrotnie scyzorykiem, o 10 centymetrowym ostrzu, Tomka. Twierdzi, że się bronił. Mimo reanimacji 30–latek zmarł.

– Z Tomkiem łączyła mnie szczególna więź, często rozmawialiśmy o filozofii, bo syna podobnie jak i mnie interesowała ta dziedzina, był bardzo dobry z matematyki – opowiada Dorota Księżalczyk, mama Tomka. Kobieta cierpi na dystrofię mięśniową, która uniemożliwia jej chodzenie. – Jestem niesamodzielna, poruszam się na wózku inwalidzkim, w domu za pomocą chodzika – mówi.

Dodaje, że to właśnie starszy syn się nią zajmował. Młodszy, Mateusz, jest chory, cierpi na schizofrenię. Nim także opiekował się Tomek. Podczas procesu wnioskowała o 50 tysięcy zadośćuczynienia i sąd przychylił się do jej prośby.

Marian K. podczas procesu przyznał się do zadania ciosów, ale zaprzeczył, że chciał zabić. Przeprosił też matkę ofiary i powiedział, że żałuje tego co się stało. W momencie zabójstwa wracał z pracy do domu, argumentował, że został napadnięty i się bronił. Wtedy do emerytury zostało mu niespełna 7 miesięcy. Jest ojcem czterech dorosłych córek.

