Nagły powrót zimy do polskiego miasta. Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia

Drzewo spadło na 5-osobową rodzinę. 9-latek nie żyje. To nie koniec fatalnych informacji

Pogoda w tym roku to prawdziwy rollercoaster! Po rekordowo wysokich, jak na początek kwietnia temperaturach, wróciła zima. W stolicy polskich Tatr, we wtorek (2 kwietnia 2024) od rana padał deszcz ze śniegiem, zbocza gór natychmiast zrobiły się białe, a drzewa pięknie ośnieżone. Temperatura znacząco spadła także w innych częściach Małopolski. To gwałtowne ochłodzenie na szczęście nie zostanie z nami długo, w weekend meteorolodzy znowu zapowiadają wysokie, sięgające ponad 20 stopni Celsjusza, temperatury i piękne słońce.

Pogodowy koszmar w Małopolsce. Są ofiary śmiertelne

Niestety, załamanie pogody, które zaatakowało województwo małopolskie przyniosło ofiary śmiertelne. Wichury wyrywały i przewracały drzewa. W środę (3 kwietnia 2024) ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem nie dotyczą Zakopanego i okolic, ale nadal trzeba być czujnym. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z Małopolski.