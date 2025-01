Złamała rękę, bo wpadł na nią inny turysta. "Zapijaczony Janusz w adidasach"

Quiz o gwarze krakowskiej. Nie bądź ciućmok i rozwiąż nasz test! Akuratny wynik to 10 punktów

Turyści nieprzygotowani do wyprawy i lekceważący zasady bezpieczeństwa są zmorą Tatr. Niestety przez ich głupotę cierpią inni ludzie. Przekonała się o tym kobieta, która na Kasprowym Wierchu została staranowana przez mężczyznę. Wpadł on w poślizg próbując zdobyć szczyt w nieodpowiednim obuwiu i stoczył się na turystkę. Ta niestety upadła tak nieszczęśliwie, że złamała rękę.

- Zapijaczony Janusz w adidasach postanowił oddalić się od tarasu widokowego przy kolei linowej i porwany alkoholową fantazją i tłumem innych podobnych mu Januszy idących w kierunku szlaku postanowił zdobyć oblodzony szczyt, ostry wiatr nie był mu straszny, niestety podczas swojego brawurowego zjazdu na dupie wpadł we mnie i podciął, wyrwało mnie z rakami w powietrze i upadłam na ramię łamiąc sobie głowę kości ramienia. Były to sekundy, odwróciłam się na chwilę bo mocno wiało i za chwilę już leżałam. Po całym zdarzeniu został sprowadzony na czworaka przez dwóch turystów i zwyczajnie spieprzył, nawet mnie nie przepraszając. Z perspektywy czasu, 6 godzin na Sor i unieruchomienia na kilka tyg. to poważnie żałuję, że nie dostał ode mnie kopa w dupę rakiem albo kijem przez łeb - relacjonuje portalowi Tatromaniak poszkodowana turystka.

Kobieta zgłosiła sprawę na policję. Niestety nie jest to jedyny podobny przypadek w ostatnim czasie.

Nieprzyjemna przygoda spotkała również kobietę, która korzystała z uroków ośrodka narciarskiego w Białce Tatrzańskiej. Wjechał w nią inny narciarz, powodując bolesną kontuzję. Kobieta szuka osób, które były świadkami wypadku.

- Wjechał we mnie z zabójczą prędkością na Kotelnicy Białczańskiej. Ja stałam, on jechał na krechę. Niestety mam złamaną kość ramienną i łokciową z przemieszczeniem łącznie w trzech miejscach, mocno poobijane żebra i nogę. Dzięki lekarzom ze szpitala w Nowym Targu, ich fachowemu nastawieniu ręki i wsadzeniu jej w dobry gips, uniknęłam operacji. Teraz tylko 6 tygodni gipsu i rehabilitacja. TOPR wezwał pogotowie jednak policji już nie. Nikt nie wylegitymował sprawcy, nie sprawdził trzeźwości, nic. Spisali oświadczenie o wypadku i myślałam, że będą tam dane sprawcy, myliłam się. Wszystko działo się w płaczu, bólu i emocjach.Bardzo proszę o pomoc, może ktoś widział ten wypadek. Stacja Remiaszów około 13:20, 21.12.2024, byłam w różowym kasku i fioletowej kurtce - napisała turystka.

