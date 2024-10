Najbardziej zatłoczone ulice w Krakowie. W tych miejscach korki to norma

W zabytkowym, drewnianym kościele w Nidku (powiat wadowicki) w piątek, 4 października doszło do zuchwałej kradzieży. Policjanci wydziału kryminalnego z komisariatu w Andrychowie ustalili, że sprawca wykorzystując nieobecność wiernych wszedł do wnętrza kościoła i nie zważając na fakt, że obiekt był monitorowany zabrał skarbonę z datkami pochodzącymi z ofiar. Straty zostały oszacowane na kwotę co najmniej 900 złotych. Policjanci ustalili, że związek z przestępstwem może mieć 49-letni mieszkaniec gminy Wieprz. Jeszcze tego samego dnia sprawca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Jak się okazało, wobec 49-latka prowadzone były już inne postępowania również związane z przestępstwami przeciwko mieniu.

Zatrzymany mieszkaniec gminy Wieprz usłyszał zarzuty m.in. popełnienia kradzieży zuchwałej – na co bezpośrednio wskazywały okoliczności popełnionego przez niego przestępstwa, a także o inne czyny. Za przestępstwo kradzieży zuchwałej grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8.

PRZECZYTAJ: Żałoba w straży pożarnej po śmierci młodej druhny. "Ogarniała nas swoim uśmiechem"

Śmierć w Gorcach. Krzysztofa użądliła osa

Sonda Czy kary za kradzież powinny być zaostrzone? tak nie nie mam zdania