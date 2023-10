Ponad 5,5 tys. zł brutto miesięcznie. W Małopolsce ZUS wypłaca 321 świadczeń honorowych

Wystarczy skończyć 100 lat, żeby co miesiąc otrzymywać ponad 5,5 tys. zł brutto! Co więcej, świadczenie honorowe dla stulatków przysługuje z urzędu, więc nie trzeba składać żadnego wniosku. Wniosek muszą złożyć jedynie stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o świadczenie honorowe można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

W Małopolsce najwięcej świadczeń dla stulatków wypłaca w ZUS w Krakowie – 168. Na drugim miejscu jest placówka w Nowym Sączu, która przekazuje 61 świadczeń honorowych. Chrzanowski ZUS wypłaca 50 świadczeń, a tarnowski oddział – 42. Świadczenie honorowe jest wypłacane dodatkowo, oprócz niego każdemu seniorowi przysługuje wypracowana emerytura.

Ile wynosi świadczenie honorowe?

Wysokość świadczenia honorowego jest równa kwocie bazowej, która służy do obliczania emerytur i rent. Jest ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi 5540,25 zł brutto. Dodatek po ukończeniu 100 lat jest więc co roku wyższy, a raz przyznany nie podlega waloryzacji. Sprawia to, że emeryci otrzymują równe kwoty świadczenia honorowego.

