Żyje dla innych, teraz sama potrzebuje pomocy. Brakuje 83 tys. zł na protezę dla Marleny

Marlena Lewandowska (38 l.) urodziła się bez ręki i nogi. Mimo swojej niepełnosprawności skończyła studia i zaraża uśmiechem nawet tych, którzy jej nie znają. Jest paraolimpijką z paraolimpiady w Atenach. Uprawia pływanie, a na co dzień zajmuje się bezdomnymi psami i kotami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Choć rzadko myśli o sobie, teraz postanowiła poprosić o pomoc w kupnie nowej protezy. Bez niej jej i tak trudne życie codzienne zacznie ją ograniczać.

Obecna moja proteza nogi ma 6 lat i zaczyna się psuć, skrzypi, zacina się – opowiada Marlena Lewandowska w rozmowie z Super Expressem. To utrudnia codzienne życie. Ze względu na swoją niepełnosprawność nie może chodzić o kulach. Obecna proteza nogi już raz była w naprawie, ale teraz fachowcy mówią, że zbliża się jej śmierć techniczna.

Tak to już jest, że raz na 6 lat protezę trzeba wymieniać – dodaje. Zakup nowej przerasta możliwości finansowe Marleny i jej rodziny. Nowa kosztuje aż 162 tys. zł. Marlenie brakuje jeszcze 83 tys. zł, a zbiórka stanęła w miejscu.

Na razie musiała zrezygnować z pomagania w schronisku, przez psującą się protezę nie może już wyprowadzać psów na spacer. – Stara proteza już się wysłużyła. Powoduje ból i krzywi mój kręgosłup. Chcę to zmienić. Potrzebuję nowoczesnej, elektronicznej protezy, która pomoże mi funkcjonować bez problemów i z większą swobodą – mówi.

Morze wtedy nawet spełni swoje marzenie i wyjedzie w Bieszczady na wycieczkę.

Link do zbiórki dostępny jest tutaj.

