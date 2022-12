37-letnia Magda miała zabić partnera! Okrutna zbrodnia pod Olsztynem

Zabójstwo w Klewkach. 37-latka dźgnęła partnera nożem

37-latka z Klewek pod Olsztynem usłyszała zarzut zabójstwa swojego partnera - informuje PAP. Ciało 47-latka znaleziono w środę, 28 grudnia, w mieszkaniu w jednym z bloków. Według ustaleń śledczych Magdalena Z. dźgnęła mężczyznę nożem w plecy, czym doprowadziła do rany kłutej i obrażeń lewego płuca, w wyniku czego doszło do krwotoku wewnętrznego. W czasie zeznań domniemana zabójczyni przyznała się, że zaatakowała Zbigniewa S. nożem, ale nie chciała go zabić. W chwili zatrzymania kobieta znajdowała się pod wpływem alkoholu. Mimo to usłyszała zarzut zabójstwa partnera i na wniosek prokuratury w Olsztynie została tymczasowo aresztowana na okres 3 miesięcy. W najgorszym przypadku 37-latce grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

