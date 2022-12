i Autor: Shutterstock; Józef Kondracki / Super Express Wraca Olsztyński Budżet Obywatelski. 7,5 miliona do rozdania

Powrót OBO

7,5 miliona do rozdania w budżecie obywatelskim. Wnioski można składać do końca lutego

Od 9 stycznia do 28 lutego 2023 r. odbędzie się nabór wniosków do dziesiątej edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wykorzystania będzie w sumie 7,5 mln zł. Jak informuje olsztyński magistrat, nabór propozycji odbędzie się po rocznej przerwie. Mieszkańcy – jak w poprzednich edycjach – będą mogli zgłaszać projekty miejskie i osiedlowe.