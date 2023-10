8-letnia dziewczynka utonęła na Mazurach. Sternik na ławie oskarżonych

Rzeźnik zabił kuzyna. "Przyszedł do sklepu cały we krwi"

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie pod koniec czerwca 2023 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Mrągowie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi O. Mężczyźnie zarzucono m.in. umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym i spowodowanie śmiertelnego wypadku na jeziorze Tałty. Zginęła wówczas 8-letnia dziewczynka.

Siedem osób na łodzi, wszyscy bez kapoków. Tragedia na jeziorze Tałty

Do tragedii doszło 18 czerwca 2022 r. w Starych Sadach, na jeziorze Tałty. Jak ustalił prokurator, Piotr O. tego dnia udał się w rejs wypożyczoną wcześniej łodzią motorową i kierował nią bez uprawnień ani wiedzy na temat bezpieczeństwa żeglugi na wodzie. Motorówką podróżowało w sumie 7 osób, w tym troje dzieci. W pewnym momencie niewłaściwy manewr Piotra O. doprowadził do wywrócenia łodzi. Podróżujący nią wpadli do wody, a łódź zatonęła. Podczas feralnego rejsu utonęła 8-letnia dziewczynka, której ciało z zatopionej łodzi wydobyły służby ratunkowe. Ponadto podczas rejsu osoby znajdujące się na pokładzie nie miały założonych środków asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych. Piotrowi O. zarzuca się też kierowanie łodzią motorową pomimo orzeczonego wobec niego wcześniej przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych od dnia 27 listopada 2020 r. na okres dwóch lat.

8-letnia dziewczynka utonęła na jeziorze Tałty. Proces trwa

W poniedziałek (9 października) przed mrągowskim sądem rozpoczął się proces Piotra O., który przyznał, że nie zastosował się do orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i kierował motorówką, nie mając do tego wymaganych uprawnień motorowodnych. Piotr O. nie przyznał się do tego, że umyślnie naruszył wówczas zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym i spowodował wypadek. W piątek (13 października) proces będzie kontynuowany. Sąd planuje przesłuchać biegłego oraz kolejnych świadków.