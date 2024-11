Agresywny 16-latek biegł na policjantów z siekierą. Został postrzelony

Rodzinny dramat pod Kętrzynem. Ojciec nie żyje, syn nie przyznaje się do winy

16-latek rzucił się na policjantów z siekierą. Został postrzelony

Do zdarzenia doszło we wsi w gminie Bisztynek w Warmińsko-Mazurskiem. Policjanci zostali wezwani przez rodzinę do agresywnego 16-latka. Chłopiec podpalił samochód znajdujący się na posesji, a następnie chwycił za siekierę i zaczął się odgrażać domownikom. Obuchem siekiery uderzył w plecy sąsiada. Gdy stwierdził, że będzie atakować innych i opuścił posesję, rodzina wezwała policję.

Policjanci najpierw próbowali nastolatkowi odebrać siekierę, użyli do tego gazu. 16-latek ie reagował na żadne polecenia policjantów. Funkcjonariusze oddali 6 strzałów ostrzegawczych w powietrze. Gdy nastolatek ruszył na funkcjonariuszy, wtedy jeden z nich postrzelił go w nogę.

Dopiero wtedy udało się obezwładnić napastnika i powalić go na ziemię, a także odebrać u siekierę. Policjanci wezwali na miejsce pogotowie, a także udzielili nastolatkowi pomocy. Chłopak trafił do szpitala, jego życiu nic nie zagraża.

Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Nastolatkowi pobrano krew do badań, by sprawdzić czy nastolatek najdował się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.