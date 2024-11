W okresie PRL-u był chlubą Gdyni. Dziś to miejsce pełne upiornych zjawisk. Lepiej się tam nie zbliżać!

W nocy z piątku na sobotę (1/2 listopada) złodziej włamał się do centrum handlowego w Gdańsku Kiełpinku. Kradzież była wyjątkowo zuchwała, ponieważ sprawca wszedł do obiektu przez dach. Interesował go wyłącznie salon jubilerski. Zabrał stamtąd precjoza.

Podczas zdarzenia nieznany sprawca przez dach wszedł do salonu i ukradł ze środka biżuterię o nieustalonej jak dotąd wartości - przekazała PAP podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa gdańskiej policji.

Sprawę wyjaśnia policja

Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną.

Funkcjonariusze pracują nad tą sprawą, sprawdzają teren pod kątem obecności kamer monitoringu, zdobywają i weryfikują informacje o zdarzeniu, a także prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa - zapewniła podinsp. Ciska.

