Bijatyka na studniówce. Nagranie z tego balu najpierw obejrzy policja

Skandal na studniówce. Policja i pogotowie na balu po bójce

Początek roku to jak zwykle czas studniówek. Przyszli maturzyści nie mogą się ich doczekać, bo to jedna z ostatnich imprez w szkolnym gronie. Podczas balu na terenie Wzgórz Dylewskich k. Ostródy dwóch uczestników emocje poniosły zbyt mocno. Zamiast bawić się i świętować wejście w dorosłość, dwóch uczestników studniówki zorganizowanej przez uczniów jednej ze szkół z Ostródy pobiło się tak mocno, ze potrzebna była interwencja policji i pogotowia. Jeden z uczniów miał doznać mi.n. poważnych obrażeń twarzy w tym pęknięcia oczodołu. - Policjanci z Lubawy prowadzą w tej sprawie czynności - informuje w rozmowie z "Super Expressem" asp. sztab. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Rzeczniczka dodała, że ustalane są okoliczności zdarzenia, osadzone jest w kierunku art 158 KK, za co grozi do 3 lat więzienia.

Z naszych ustaleń wynika, ze policjanci już zabezpieczyli monitoring z miejsca zdarzenia i przesłuchiwani są świadkowie. Zostaną też powołani biegli w sprawie obrażeń, jakich doznał jeden z uczestników. Jeżeli okażą się one bardziej rozległe, sprawca pobicia może iść do więzienia nawet na 6 lat. Policjanci sprawdzą też, czy na imprezie szkolnej był też spożywany alkohol.