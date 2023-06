Bójka w szpitalu. Pacjent skończył ze złamanym nosem!

Bójka pacjentów w szpitalu. 33-latek złamał nos sąsiadowi z łóżka obok

We wtorek (30 maja) iławscy policjanci zostali wezwani na interwencję do szpitala. Na miejscu okazało się, że doszło do awantury między pacjentami z sąsiednich łóżek. Funkcjonariusze ustalili, że kiedy zabrakło argumentów słownych, jeden z mężczyzn uderzył drugiego z pięści w twarz. Okazało się, że pokrzywdzony ma złamany nos. Policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie oraz przesłuchali świadków. Następnie przedstawili zarzut 33-latkowi, do którego się przyznał. Oświadczył, że pokrzywdzony go prowokował i dlatego go uderzył. Mundurowi przypominają, że kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

