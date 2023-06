Co to było?

Boże Ciało 2023. Procesje w Olsztynie

Boże Ciało to święto kościelne, którego charakterystycznym elementem są procesje ulicami miast. W czwartek (8 czerwca) procesja przejdzie także ulicami Olsztyna. Procesje z okazji Bożego Ciała to także czas utrudnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ ruch podczas przemarszu wiernych będzie ograniczony. Szczegóły zmian w olsztyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie TUTAJ.

Boże Ciało to święto, więc w czwartek (8 czerwca) autobusy i tramwaje w Olsztynie będą jeździć inaczej niż zwykle. 8 czerwca obowiązuje rozkład jazdy "Niedziele i święta". Z kolei w piątek (9 czerwca) obowiązuje zwykły rozkład jazdy - "Dni robocze (od poniedziałku do piątku)".

Boże Ciało. Co to za święto?

Boże Ciało to ruchome święto kościelne, które co roku przypada w czwartek w maju lub czerwcu, ale zawsze ma inną datę. To uroczystość liturgiczna w Kościele katolickim obchodzona dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tego dnia w całej Polsce organizowane są procesje.

