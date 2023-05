Burze, grad i ulewy. IMGW ostrzega Warmię i Mazury. Gdzie będzie najgorzej?

Co to było?!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał żółty alert meteo I stopnia przed burzami z gradem dla woj. warmińsko-mazurskiego. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie IMGW. Burze z gradem mają pojawić się w środę (24 maja) już po południu. Ostrzeżenie obowiązuje do późnych godzin wieczornych i dotyczy powiatów:

ostródzkiego,

nowomiejskiego,

iławskiego,

nidzickiego,

działdowskiego,

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️BURZE Z GRADEM 1⁰⛈️▶️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami gradSzczegółowe informacje:➡️https://t.co/X0qPEdxmFm#burza pic.twitter.com/zoLbNB5TLc— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 24, 2023

