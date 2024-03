i Autor: archiwum prywatne / reprodukcja Tomasz Nowociński; KPP Kętrzyn Rodzinna zbrodnia w Srokowie pod Kętrzynem (woj. warmińsko-mazurskie). Nie żyje 69-latek.

Rodzinna zbrodnia

Był jego oczkiem w głowie. Teraz oskarżają go o zamordowanie ojca. Rodzinny koszmar pod Kętrzynem

Tomasz Nowociński | sch 11:34

To miało być rodzinne święto. Impreza przerodziła się jednak w koszmar. 44-letni Seweryn R. zaatakował swojego ojca, Edmunda. 69-latek uderzył głową w ścianę i zmarł. Seweryn R. trafił do aresztu, prokurator postawił mu zarzut zabójstwa, do którego 44-latek się nie przyznaje. Jak twierdzi, podczas imieninowej imprezy stanął w obronie matki.