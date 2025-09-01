W poniedziałek wieczorem doszło do czołowego zderzenia na DK16 między Marcinkowem a Kromerowem (woj. warmińsko-mazurskie).

Zderzyły się dwa auta osobowe: audi i volkswagen.

Obaj kierowcy – mężczyźni w wieku około 20 i 40 lat – zginęli na miejscu.

W samochodach nie było innych pasażerów.

Tragiczny wypadek na DK16. Zginęło dwóch kierowców

Jak poinformował Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pomiędzy miejscowościami Marcinkowo a Kromerowo doszło do czołowego zderzenia audi i volkswagena. Obaj kierowcy podróżowali samotnie i ponieśli śmierć na miejscu. – Zginęli kierowcy obu aut. Nikt poza nimi nie jechał w tych samochodach – przekazał policjant.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak przekazał rzecznik prasowy straży pożarnej Grzegorz Różański, ratownicy prowadzili u obu kierowców resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, mimo wysiłków, nie udało się uratować życia mężczyzn. Ofiary tego wypadku miały około 20 i 40 lat.

Zobacz też: Kierowca forda wypadł z drogi i huknął w drzewo! Tragiczny wypadek w Piotrowicach

Na miejscu pracują policjanci, technicy oraz prokurator. Prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze, które mają wyjaśnić przyczyny tragedii. – Droga może być zablokowana przez kilkanaście godzin – poinformował Rafał Jackowski. Objazdy wyznaczono drogami serwisowymi biegnącymi wzdłuż DK16.