Czołowe zderzenie audi i volkswagena. Tragiczny wypadek na DK 16

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-01 20:58

W poniedziałek (1.09) wieczorem doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 16 w pobliżu miejscowości Kromerowo (woj. warmińsko-mazurskie). W wyniku czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych śmierć poniosło dwóch mężczyzn.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • W poniedziałek wieczorem doszło do czołowego zderzenia na DK16 między Marcinkowem a Kromerowem (woj. warmińsko-mazurskie).
  • Zderzyły się dwa auta osobowe: audi i volkswagen.
  • Obaj kierowcy – mężczyźni w wieku około 20 i 40 lat – zginęli na miejscu.
  • W samochodach nie było innych pasażerów.

Tragiczny wypadek na DK16. Zginęło dwóch kierowców

Jak poinformował Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pomiędzy miejscowościami Marcinkowo a Kromerowo doszło do czołowego zderzenia audi i volkswagena. Obaj kierowcy podróżowali samotnie i ponieśli śmierć na miejscu. – Zginęli kierowcy obu aut. Nikt poza nimi nie jechał w tych samochodach – przekazał policjant.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak przekazał rzecznik prasowy straży pożarnej Grzegorz Różański, ratownicy prowadzili u obu kierowców resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, mimo wysiłków, nie udało się uratować życia mężczyzn. Ofiary tego wypadku miały około 20 i 40 lat.

Na miejscu pracują policjanci, technicy oraz prokurator. Prowadzone są czynności dochodzeniowo-śledcze, które mają wyjaśnić przyczyny tragedii. – Droga może być zablokowana przez kilkanaście godzin – poinformował Rafał Jackowski. Objazdy wyznaczono drogami serwisowymi biegnącymi wzdłuż DK16.

