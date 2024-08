Czy 16 sierpnia są czynne urzędy? Warto o tym wiedzieć, żeby nie tracić czasu

Czy w piątek (16 sierpnia) są czynne urzędy?

W czwartek (15 sierpnia) wypada Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia mamy wolne od pracy. Z kolei 16 sierpnia wypada w piątek. Wielu z nas wzięło tego dnia wolne w pracy i ma szansę na aż 4 dni odpoczynku. W niektórych firmach decyzją władz pracownicy nie muszą przychodzić 16 sierpnia do pracy. Wydawać by się mogło, że wolny piątek 16 sierpnia może być dobrą okazją nie tylko do odpoczynku, ale również do załatwienia spraw urzędowych. Czy 16 sierpnia są czynne urzędy?

Jak to zwykle bywa w przypadku dni wypadających między świętem a weekendem, urzędy są nieczynne. Tak też będzie 16 sierpnia w wielu polskich miejscowościach. Prezydenci i burmistrzowie miast zdecydowali o zarządzeniu dnia wolnego w urzędach, którymi kierują. Warto sprawdzić na stronie internetowej swojego urzędu miasta lub gminy, czy rzeczywiście 16 sierpnia jest dniem wolnym od pracy. Jeśli tak, to już teraz warto inaczej zaplanować sobie najbliższy piątek, a urzędowe sprawy załatwić w innym terminie.