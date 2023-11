Wiatr do 100 km/h to nie wszystko! Ciaran ustawi pogodę na weekend w regionie

Youtuber z Azji odwiedził Olsztyn. To zdziwiło go najbardziej

Co to było?

Warmińsko-mazurskie. Prognoza pogody IMGW na weekend 4-5 listopada

W sobotę (4 listopada) - jak informuje IMGW - "Polska będzie w zasięgu rozległego układu niżowego z ośrodkami głównymi nad Wyspami Brytyjskimi i Morzem Północnym". Chodzi o cyklon Ciaran, który w zachodniej Europie siał spustoszenie w ostatnich dniach. W nocy z piątku na sobotę we wschodniej połowie kraju, m.in. na Warmii i Mazurach, zaznaczy się jeszcze pofalowany front atmosferyczny, który stopniowo odsunie się na wschód, a za nim przejściowo rozbuduje się słaby klin wyżowy. - Nadal napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie w nocy będzie rosnąć, w dzień wahać się - czytamy w komunikacie IMGW. Sobota na Warmii i Mazurach będzie dniem pogodnym, jedynie na północy oraz w centrum regionu więcej chmur i deszcz. Na termometrach maksymalnie od 8°C na zachodzie do 10°C na wschodzie regionu.

IMGW wydało alerty meteo pierwszego i drugiego stopnia dla woj. warmińsko-mazurskiego przed silnym wiatrem. - Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z kierunków południowych i zachodnich - czytamy w komunikacie IMGW. Niebezpiecznie ma być w nocy z piątku na sobotę (3/4 listopada), także z powodu intensywnych opadów deszczu. - Prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana suma opadów od 30 mm do 40 mm - zapowiada IMGW.

Według IMGW, w niedzielę (5 listopada) pogodę w Polsce kształtować będzie niż znad Morza Północnego oraz związany z nim front atmosferyczny. Napływać będzie powietrze polarne morskie. Ciśnienie spadnie. Na Warmii i Mazurach więcej chmur i deszczu niż sobotę. Temperatura podobna, od 8°C do 10°C.

Zima coraz bliżej. Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Ostry atak zimy na horyzoncie. Są konkretne daty

Źródło: IMGW

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ➡️SILNY WIATR 1° i 2°Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach od 70 km/h do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z kierunków południowych i zachodnichhttps://t.co/tBq6AJFvlF pic.twitter.com/6wtjZ8DpEE— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 3, 2023

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Dalej