Dach hali magazynowej runął pod ciężarem śniegu. O krok od tragedii

Runął dach hali w Kozłowie! Cudem nikt nie zginął
W gminie Kozłowo zawalił się dach hali magazynowej mieszczącej maszyny rolnicze. Na szczęście, w momencie zdarzenia nikogo nie było w środku. Według wstępnych ustaleń dach nie wytrzymał pod naporem śniegu. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Śnieg na dachu to tykająca bomba. Policja ostrzega i apeluje o ostrożność
Z tej okazji policjanci przypominają właścicielom i zarządcą budynków o obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachu budynków. Na Warmii i Mazurach w ostatnich dniach spadło dużo śniegu, które zalegając na dachu może realnie zagrażać konstrukcji budynków.
Policjanci przypominają, że również mieszkańcy domów jednorodzinnych również powinni pamiętać o odśnieżaniu dachów i usuwaniu zwisających sopli lodu. W przypadku zagrożenia lub zaistnienia sytuacji niebezpiecznej należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
CZYTAJ TEŻ: Zimne klasy i brak dojazdu. Szkoły odwołują zajęcia przez fatalną pogodę
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Polecany artykuł: