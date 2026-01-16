Dach hali magazynowej runął pod ciężarem śniegu. O krok od tragedii

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-16 8:08

W gminie Kozłowo (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Dach hali magazynowej, w której przechowywano maszyny rolnicze, zawalił się pod naporem zalegającego śniegu. Na szczęście, w momencie katastrofy, w obiekcie nie było nikogo, co uchroniło przed ofiarami. To zdarzenie jest poważnym ostrzeżeniem dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości, szczególnie w kontekście obfitych opadów śniegu, które nawiedziły region.

Runął dach hali w Kozłowie! Cudem nikt nie zginął

W gminie Kozłowo zawalił się dach hali magazynowej mieszczącej maszyny rolnicze. Na szczęście, w momencie zdarzenia nikogo nie było w środku. Według wstępnych ustaleń dach nie wytrzymał pod naporem śniegu. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Śnieg na dachu to tykająca bomba. Policja ostrzega i apeluje o ostrożność

Z tej okazji policjanci przypominają właścicielom i zarządcą budynków o obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachu budynków. Na Warmii i Mazurach w ostatnich dniach spadło dużo śniegu, które zalegając na dachu może realnie zagrażać konstrukcji budynków.

Policjanci przypominają, że również mieszkańcy domów jednorodzinnych również powinni pamiętać o odśnieżaniu dachów i usuwaniu zwisających sopli lodu. W przypadku zagrożenia lub zaistnienia sytuacji niebezpiecznej należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy

