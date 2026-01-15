Zimne klasy i brak dojazdu. Szkoły odwołują zajęcia przez fatalną pogodę

Chaos po opadach śniegu na Warmii i Mazurach. Szkoły zamykane, uczniowie w domach

Informacje przekazało lokalne kuratorium oświaty. Kurator oświaty w Olsztynie Jolanta Skrzypczyńska powiedziała w rozmowie z PAP, że w czwartek (15 stycznia) zajęcia zostały zawieszone w szkołach podstawowych w Suszu, Babiętach Wielkich i Jawtach Wielkich. Wszystko przez opady śniegu i gołoledź, jakie miały miejsce w środę (14 stycznia) na Warmii i Mazurach.

Ze względu na bardzo trudne warunki panujące na drogach i chodnikach zajęcia zawieszono na jeden dzień również w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu. Dyrekcja placówki poinformowała w komunikacie, że taką decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo uczniów.

Jak przypomniała Skrzypczyńska, kilka innych szkół na Warmii i i Mazurach już w poprzednich dniach wprowadziło do końca tygodnia naukę zdalną lub hybrydową. Przekazała, że z powodu problemów z ogrzaniem pomieszczeń zdalnie uczą się licealiści z LO 5 w Olsztynie, a w czterech szkołach podstawowych w gminie Kozłowo nauka jest prowadzona hybrydowo ze względu na trudności w dowożeniu uczniów.

W czwartek wznowiono zajęcia w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej w Bystrym koło Giżycka, gdzie uczęszcza ok. 170 dzieci. Przez poprzednie trzy dni zajęcia były tam zawieszone z powodu awarii ciepłowniczej.

