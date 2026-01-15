Trudna sytuacjach na drogach Warmii i Mazur. Gołoledź i błoto pośniegowe psują krew kierowcom

Drogi Warmii i Mazur Gdzie jest najgorzej?

Nikola Jakubowska z GDDKiA w Olsztynie poinformowała w rozmowie z PAP, że błoto pośniegowe występuje na całej długości DK 59, DK 63, DK 65 i S61, a także m.in. na odcinkach trasy S22 od węzła Braniewo Północ do granicy państwa czy DK53 między Pasymiem a Szczytnem.

Według Jakubowskiej kierowcy powinni szczególnie uważać zwłaszcza w okolicach Ełku, bo tam dopiero niedawno zakończyły się opady śniegu. Jak zaznaczyła, wszystkie drogi krajowe są przejezdna, pracują 64 jednostki zimowego utrzymania. Na niektórych trasach, w tym całej S7, nawierzchnie są już czarne i mokre.

- Na drogach wojewódzkich występuje lokalna śliskość, zajeżdżona cienka warstwa śniegu i błoto pośniegowe albo koleiny - podała PAP Mariola Sasin z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

W całym regionie na drogach tej kategorii pracują 63 pługopiaskarki i inny sprzęt. Najwięcej - w okolicach Kętrzyna, gdzie wczesnym ranem były marznące opady i lekkie opady śniegu.

Alarm dla kierowców: Marznące opady i lokalna śliskość!

W zachodniej i centralnej części regionu do godz. 9 w czwartek (15 stycznia) obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia o marznących opadach. Nadal prognozowane są lokalne opady marznącej mżawki lub słabego deszczu powodujące gołoledź. Opady mogą występować jedynie punktowo i okresami, a ich natężenie będzie zdecydowanie słabsze niż w środę.

