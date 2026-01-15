Tajemniczy przedmiot spadł na posesję. ABW bada sprawę

Tajemniczy obiekt spadł z nieba w Pieczarkach! Co znaleziono na prywatnej posesji?

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie, w środę (14 stycznia) przed południem, około godz.11:30 na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Pieczarki w gminie Pozezdrze zgłaszająca znalazła przedmiot przypominający balon meteorologiczny. Na miejsce pojechali policjanci, którzy znalezisko oraz miejsce, w którym je znaleźli. Nie stwierdzono, aby przedmiot stwarzał zagrożenie.

Balon meteorologiczny czy coś więcej? Śledztwo ABW i prokuratury

O sprawie została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratura Rejonowa w Giżycku. Policjanci będą prowadzić dalsze czynności pod nadzorem Prokuratury. Będą ustalać, co to jest za przedmiot oraz w jakich okolicznościach się tam znalazł.

Spadające na Mazurach balony to nic nowego

Warto pamiętać, że pod Kaliningradem znajduje się rosyjska stacja meteorologiczna, z której - podobnie jak w tego typu stacjach na całym świecie - kilka razy dziennie wypuszczane są balony, które mierzą m.in. temperaturę, wilgotność, czy ciśnienie. Jeśli wieją silne wiatry z kierunków północnych wówczas zdarza się, że balony te lądują (najczęściej zaczepiają się w korony drzew) w przygranicznym woj. warmińsko-mazurskim.

