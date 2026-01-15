Tajemniczy przedmiot spadł na posesję. ABW bada sprawę

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-15 12:07

Na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Pieczarki (woj. warmińsko-mazurskie) pojawił się niezidentyfikowany obiekt. Na miejsce zdarzenia błyskawicznie skierowano funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli teren. Do akcji wkroczyła także prokuratura oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Tajemniczy przedmiot spadł na posesję. ABW bada sprawę

i

Autor: Shutterstock; Artur Szczepanski/ Reporter
Super Express Google News

Tajemniczy obiekt spadł z nieba w Pieczarkach! Co znaleziono na prywatnej posesji?

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie, w środę (14 stycznia) przed południem, około godz.11:30 na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Pieczarki w gminie Pozezdrze zgłaszająca znalazła przedmiot przypominający balon meteorologiczny. Na miejsce pojechali policjanci, którzy znalezisko oraz miejsce, w którym je znaleźli. Nie stwierdzono, aby przedmiot stwarzał zagrożenie.

Balon meteorologiczny czy coś więcej? Śledztwo ABW i prokuratury

O sprawie została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratura Rejonowa w Giżycku. Policjanci będą prowadzić dalsze czynności pod nadzorem Prokuratury. Będą ustalać, co to jest za przedmiot oraz w jakich okolicznościach się tam znalazł.

Spadające na Mazurach balony to nic nowego

Warto pamiętać, że pod Kaliningradem znajduje się rosyjska stacja meteorologiczna, z której - podobnie jak w tego typu stacjach na całym świecie - kilka razy dziennie wypuszczane są balony, które mierzą m.in. temperaturę, wilgotność, czy ciśnienie. Jeśli wieją silne wiatry z kierunków północnych wówczas zdarza się, że balony te lądują (najczęściej zaczepiają się w korony drzew) w przygranicznym woj. warmińsko-mazurskim.

CZYTAJ TEŻ: Przez lata było ważniejsze niż Gdańsk. Dziś jest jego mniejszym odpowiednikiem

Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie w Polsce?

Polecany artykuł:

Tragiczna śmierć młodej policjantki. Zginęła w drodze na służbę. Warmia i Mazur…
Express Biedrzyckiej - Witold Jurasz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WĘGORZEWO
POLICJA
PROKURATURA
BALON METEOROLOGICZNY
ABW