Kortowiada 2023. Sarius wśród gwiazd juwenaliów UWM w Olsztynie

Do Kortowiady 2023 pozostało zaledwie 99 dni. Jak co wtorek organizatorzy juwenaliów UWM ogłosili kolejną gwiazdę, która zagra w Olsztynie. Na Scenie Głównej pojawi się Sarius. Raper i wokalista zadebiutował w 2013 roku i od tamtej pory konsekwentnie buduje swoją pozycję na scenie. Sarius to kolejny raper na liście gwiazd Kortowiady 2023. Oprócz niego na Kortowiadzie wystąpią także Oki, Gibbs i Pezet. Ponadto juwenalia UWM uświetnią: Michał Szczygieł, bryska, Igo, Błażej Król oraz Kult. Niewiadomych na liście gwiazd jest coraz mniej. Na Kortowiadzie 2023 ma zagrać 15. artystów.

62. edycja Kortowiady odbędzie się w dniach 24-27 maja 2023. Koncerty, czyli największa atrakcja olsztyńskich juwenaliów, będą miały miejsce przez 3 dni – od 25 do 27 maja. Wszelkie istotne informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady, gdzie można także dokonać zakupu karnetów na wydarzenie (www.bilety.kortowiada.pl).

