Donald Tusk zdecydował. Wiemy, kiedy Dywity wybiorą nowego wójta

Przedterminowe wybory wójta w Dywitach. Znamy termin

Przypomnijmy, że 17 sierpnia 2024 r. podczas rodzinnego urlopu zmarł Daniel Zadworny. Wójt gminy Dywity miał 46 lat. Urząd sprawował od 2018 r. Po śmierci Daniela Zadwornego należało więc rozpisać przedterminowe wybory. Zgodnie z ogłoszonym w rozporządzeniu kalendarzem wyborczym, do 15 października można zgłaszać komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej. Z kolei do 23 października do godz. 16 wyznaczono zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta. Do 28 października możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.

Głosowanie na wójta gminy Dywity odbędzie się w niedzielę (17 listopada). Głosowanie potrwa w godz. 7-21. Z kolei do 4 listopada należy podać do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, które zawiera, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.