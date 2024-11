Dotkliwie pobity proboszcz ze Szczytna walczy o życie. Policja zatrzymała 27-latka

Co się tam wydarzyło?

Kraksa osobówki z pociągiem. PKP zmieniło plany. Podróżni pojadą do innego miasta

Pobicie proboszcza w Szczytnie. 27-latek zatrzymany

Proboszcz parafii Św. Brata Alberta w Szczytnie został bardzo dotkliwie pobity w niedzielę (3 listopada) wieczorem. Napastnika spłoszyła gosposia księdza, która zawiadomiła policję, a do poszkodowanego duchownego wezwała pomoc medyczną. Asp. Tomasz Markowski, rzecznik prasowy KWP w Olsztynie powiedział w rozmowie z PAP, że "do sprawy księdza został zatrzymany 27-latek". Młody mężczyzna to mieszkaniec Szczytna.

Będą z nim wykonywane czynności, zobaczymy, jaki będzie ich efekt.

- powiedział rzecznik warmińsko-mazurskiej policji.

Proboszcz ze Szczytna walczy o życie. "Jesteśmy wstrząśnięci"

72-letni ks. Lech Lachowicz, poszkodowany po brutalnym ataku, trafił do szpitala w stanie krytycznym. Stan proboszcza wciąż jest bardzo poważny.

Jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni tym co się stało. Ksiądz proboszcz walczy o życie, jest w stanie krytycznym. Prosimy o modlitwę za niego.

- powiedział ks. Marcin Sawicki, rzecznik Rzecznik Kurii Archidiecezji Warmińskiej.

Ks. Sawicki dodał, że 72-letni proboszcz od lat pełnił posługę w Szczytnie. Był budowniczym kościoła, w którym pełni funkcję proboszcza.