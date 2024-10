19-letnia Klaudia nie żyje. Jest wyrok dla kierowcy. "Kara adekwatna do winy"

Policjantka z malutkim dzieckiem na rękach. Niemowlę trafiło do szpitala. Dramatyczny telefon

Śmiertelne potrącenie 19-latki. Wyrok dla kierowcy

Do tragedii doszło wieczorem, 15 listopada 2023 r. na drodze publicznej w miejscowości Borki Wielkie w gminie Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie). Prokurator zarzucił Łukaszowi B., że mając blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu kierował pojazdem mechanicznym i spowodował śmiertelny wypadek. Według ustaleń śledczych, Łukasz B. umyślnie naruszył wówczas zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Jechał po pijanemu, w terenie zabudowanym, kierując osobowym Citroenem. B. nie dostosował techniki i prędkości jazdy do panujących warunków drogowych oraz nie zachował należytej ostrożności, przez co zjechał na lewą część jezdni i wjechał w poruszającą się prawidłowo lewą stroną drogi pieszą. Młoda kobieta na skutek tego uderzenia upadła na podłoże i doznała wielonarządowych obrażeń ciała. Klaudia J. zmarła na miejscu.

Proces w tej sprawie toczył się przed Sądem Rejonowym w Biskupcu. Łukasz B. w toku rozprawy przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 24 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy w Biskupcu uznał Łukasza B. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 9 lat pozbawienia wolności. Ponadto, sąd orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zasądził od niego na rzecz osoby bliskiej pokrzywdzonej kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Sąd orzekł od Łukasza B. także świadczenie pieniężne w kwocie 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Sąd Rejonowy w Biskupcu w uzasadnieniu wyroku wskazał, że kara wymierzona oskarżonemu jest adekwatna do jego winy oraz wysokiej społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu. Wyrok w tej sprawie nie był zaskarżany i jest już prawomocny.