Dramat na Mazurach. Nie żyje kobieta, dzieci w szpitalu. Droga zablokowana!

Koszmarny wypadek na DK58! Zginęła kobieta, śmigłowiec LPR zabrał dziecko!

Tragiczny wtorek na Mazurach. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Piszu, 8 lipca po południu doszło do śmiertelnego wypadku drogowego na drodze krajowej 58, na odcinku między Piszem a Rucianem-Nidą.

Według informacji policjantów, na wysokości zjazdu do miejscowości Wiartel, na łuku drogi, doszło do czołowego zderzenia pojazdu Toyota RAV4 z Nissanem. Toyotą jechał mężczyzna z dwójką dzieci w wieku 8 i 10 lat. Wszyscy trafili do szpitala. Młodsze dziecko zabrane zostało śmigłowcem LPR.

Nissanem kierowała 47-letnia kobieta. Niestety, nie udało się uratować jej życia. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Mundurowi zalecają objazd przez Wejsuny.

Aktualizacja godz. 18:44

Piska policja poinformowała, że w miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania