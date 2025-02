Dramat na torach. Tir wjechał w pociąg. Poważne utrudnienia

Dramatyczny finał szarpaniny. Zrzucił go z mostu prosto do rzeki

Wypadek niedaleko Ełku. Tir zderzył się z pociągiem

Do zdarzenia doszło w piątek (21 lutego), około godz. 7:20. Agata Kulikowska De Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku poinformowała PAP, że w pociągu relacji Szczecin - Białystok podróżowało ok. 160 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało. - Pasażerowie na razie są w tym pociągu, nie wiemy, czy lokomotywa będzie w stanie dalej pojechać - przekazała policjantka i dodała, że na razie wstrzymany jest zarówno ruch kolejowy, jak i samochodowy na trasie wojewódzkiej 667 na wysokości przejazdu kolejowego. Rzeczniczka ełckiej policji dodała, że kierowca ciężarówki doznał urazu głowy, więc przewieziono go do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że prawdopodobnie kierowca tira nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, mimo że był tam znak "STOP".

Ciężarówka z naczepą przewoziła produkty spożywcze. Policjantka powiedziała PAP, że pociąg "przeciągnął" tira na pewną odległość, pojazd jest zupełnie zniszczony. Na miejscu pracują strażacy i policjanci.