Dramat pod Górowem Iławeckim. Samochód uderzył w drzewo. Zginął ojciec z maleńkim dzieckiem

Śmiertelny wypadek w powiecie bartoszyckim. Cztery osoby w aucie

Trwa akcja ratunkowa po wypadku, do którego doszło w czwartek (18 września) w pobliżu Górowa Iławeckiego (woj. warmińsko-mazurskie). Co o wypadku mówi policja? - O godz. 9:56 dostaliśmy informację, że za Górowem Iławeckim, w kierunku na Kamieńsk, nissan qashqai na angielskich numerach rejestracyjnych uderzył w drzewo. Autem podróżowała czteroosobowa rodzina - mówi Radiu Eska podkom. Marta Kabelis z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

Jak dodaje w rozmowie z Radiem Eska mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby: dwoje dorosłych i dwoje dzieci w wieku trzech lat i trzech miesięcy, uderzył w drzewo.

Strażacy przy pomocy hydraulicznych narzędzi ratowniczych próbowali dostać się do nieprzytomnego mężczyzny, uwięzionego w pojeździe. Niestety, 30-letni kierowca nie przeżył wypadku. Trwała walka o życie trzymiesięcznego dziecka, jednak niemowlęcia nie udało się uratować. Kobieta jest przytomna. 3-latek jest nieprzytomny, ma zachowane czynności życiowe. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.

