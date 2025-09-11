Dramat na drodze. 32-latek nie żyje, kierowca nic nie widział!

Rozogi. 32-latek nie żyje, najechał na niego kierowca hyundaia

We wtorek (9 września) po godz. 20 szczycieńska policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ul. Warszawskiej w Rozogach. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierowca osobowego hyundaia, 78-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, najechał na leżącego na jezdni mężczyznę. 32-letni mieszkaniec gminy Rozogi nie przeżył.

- Na miejscu pracowali policjanci ruchu drogowego oraz funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku prowadzonego postępowania - informuje st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

