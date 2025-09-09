Kierowca nissana huknął w drzewo. Tragedia na drodze pod Lidzbarkiem

Wypadek w Babiaku. Śmierć kierowcy nissana pod Lidzbarkiem Warmińskim
Tragiczny wypadek w powiecie lidzbarskim, na drodze wojewódzkiej nr 513. We wtorek (9 września) tuż po godz. 14, w okolicy miejscowości Babiak, 62-letni kierowca osobowego Nissana uderzył w drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu, jechał sam. Jak informuje KPP w Lidzbarku Warmińskim, w zdarzeniu nie uczestniczyły inne pojazdy.
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim. Po wypadku kierowcy musieli kierować się na objazdy.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
Jak zachować się na drodze?
Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.
Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.
