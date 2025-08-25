Tragiczny poranek. Kierowca osobówki nie miał szans po zderzeniu z ciężarówką!

Dramat na drodze wojewódzkiej 544. Osobówka zderzyła się z ciężarówką

Tragiczny początek tygodnia w woj. warmińsko-mazurskim. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, na drodze wojewódzkiej 544 miał miejsce śmiertelny wypadek. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (25 sierpnia) około godz. 7:45. Według wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, na trasie Działdowo-Brodnica, kierowca ciężarowego mercedesa, z nieustalonych przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem osobowym renault.

34-letni mieszkaniec gminy Lidzbark zginął na miejscu. Kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Droga została zablokowana, w obu kierunkach zostały zorganizowane objazdy dla pojazdów jadących w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego na Wlewsk oraz w kierunku Lubawy na Lidzbark.

Źródło: KWP Olsztyn / OSP w Lidzbarku

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

