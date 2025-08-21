Olsztyn. Radiowóz na sygnale zderzył się z osobówką na skrzyżowaniu. Policjantka w szpitalu!

2025-08-21 17:14

Niebezpieczne zdarzenie z udziałem radiowozu w Olsztynie. W czwartek (21 sierpnia) na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Tuwima i Synów Pułku radiowóz zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem osobowym. Policyjny pojazd przewrócił się na bok, a jadąca w nim funkcjonariuszka trafiła do szpitala.

Olsztyn. Na skrzyżowaniu radiowóz na sygnale zderzył się z osobówką. Policjantka w szpitalu!

Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
Wypadek radiowozu w Olsztynie. Policjantka ranna po zderzeniu na skrzyżowaniu

- Policjantka zgłaszała pewne dolegliwości, pojechała do szpitala na badania. Ma uraz głowy - poinformował w rozmowie z PAP podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Policjant dodał, że do zdarzenia doszło w czwartek (21 sierpnia) na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Tuwima i Synów Pułku przy galerii handlowej. - Radiowóz jechał do pilnej interwencji, miał włączone sygnały - wyjaśnił Wilczewski. Dodał, że policyjne auto wjechało na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Uderzył w nie samochód osobowy, który akurat miał zielone światło. Uderzenie było na tyle silne, że radiowóz - bus przewrócił się na bok. Radiowozem jechały trzy osoby.

Wilczewski powiedział, że prawdopodobnie sprawa trafi do sądu, by ten ocenił, czy kierowca radiowozu mógł wjechać na skrzyżowanie. W związku z kolizją z udziałem radiowozu na drodze do południowych dzielnic Olsztyna przy Galerii Warmińskiej tworzą się duże korki.

