Olsztyn. Pociąg potrącił pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-14 17:50

Tragedia w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). W czwartek (14 sierpnia) przed godz. 15 pociąg potrącił pieszego, przechodzącego w niedozwolonym miejscu. Mężczyzna zginął na miejscu, trwa ustalanie jego tożsamości.

Tragedia w Olsztynie. Pociąg potrącił mężczyznę

i

Autor: Shutterstock Zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News

Tragiczny wypadek w Olsztynie. Pociąg śmiertelnie potrącił pieszego!

Do zdarzenia doszło w czwartek (14 sierpnia) około godz. 14:45 w rejonie olsztyńskiego Kortowa. Pociąg Polregio relacji Olsztyn-Działdowo potrącił pieszego, który przechodził w miejscu niedozwolonym. Jak poinformowała w rozmowie z "Super Expressem" kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, poszkodowany to mężczyzna, trwa ustalanie jego tożsamości. Policjanci pracują na miejscu zdarzenia.

Ruch pociągów po zdarzeniu został wstrzymany na trasie Olsztyn Kortowo - Gągławki. Składem jechało około stu osób, które będą kontynuować podróż komunikacją zastępczą. Pociągi PKP Intercity kierowane są na inną trasę.

W związku z tym tragicznym zdarzeniem, policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach kolejowych i przestrzeganie przepisów dotyczących przechodzenia przez tory. Przechodzenie w miejscach niedozwolonych jest nie tylko niebezpieczne, ale również karalne.

CZYTAJ TEŻ: Motocyklista potrącił 6-letnie bliźniaczki. Śmigłowiec LPR w akcji

Polecany artykuł:

Mieszkańcy oburzeni po tym, jak wandale zniszczyli drewniane przystanki. „To ba…
Pociąg rozerwał dostawczego busa na strzępy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
OLSZTYN
POCIĄG POTRĄCIŁ