Tragiczny wypadek w Olsztynie. Pociąg śmiertelnie potrącił pieszego!

Do zdarzenia doszło w czwartek (14 sierpnia) około godz. 14:45 w rejonie olsztyńskiego Kortowa. Pociąg Polregio relacji Olsztyn-Działdowo potrącił pieszego, który przechodził w miejscu niedozwolonym. Jak poinformowała w rozmowie z "Super Expressem" kom. Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, poszkodowany to mężczyzna, trwa ustalanie jego tożsamości. Policjanci pracują na miejscu zdarzenia.

Ruch pociągów po zdarzeniu został wstrzymany na trasie Olsztyn Kortowo - Gągławki. Składem jechało około stu osób, które będą kontynuować podróż komunikacją zastępczą. Pociągi PKP Intercity kierowane są na inną trasę.

W związku z tym tragicznym zdarzeniem, policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach kolejowych i przestrzeganie przepisów dotyczących przechodzenia przez tory. Przechodzenie w miejscach niedozwolonych jest nie tylko niebezpieczne, ale również karalne.