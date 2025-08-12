Mieszkańcy oburzeni po tym, jak wandale zniszczyli drewniane przystanki. „To barbarzyńcy!”

W Purdzie Leśnej pod Olsztynem doszło do aktu wandalizmu, gdzie zniszczono drewniane przystanki autobusowe.

Mieszkańcy są oburzeni, nazywając sprawców "barbarzyńcami". Wyznaczono nagrodę za wskazanie winnych.

Policja bada sprawę, ale oficjalne zgłoszenie wciąż nie wpłynęło.

Kto stoi za tym wandalizmem i czy uda się ustalić sprawców?

Przystanki mieszczą się przy drodze krajowej nr 53, na odcinku Olsztyn – Szczytno. Jeszcze w niedzielę (10 sierpnia) wieczorem wyglądały jak nowe. Następnego ranka, w poniedziałek, z konstrukcji niewiele zostało. Na zdjęciach udostępnionych nam przez gminę Purda wyraźnie widać jak wandale, przy pomocy piły i siekiery, po prostu pocięli i porąbali drewniane przystanki.

- Jesteśmy oburzeni! – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Grzegorz Drozdowski, Przewodniczący Rady Powiatu Olsztyńskiego, a prywatnie mieszkaniec sołectwa, gdzie doszło do zdarzenia.

To taka perełka w lesie, ładne przystanki sfinansowane przez gminę i fundusz sołecki. W ubiegłym tygodniu przystanki były odświeżane, malowane. To jacyś barbarzyńcy, bo inaczej takiego zachowania nazwać nie można.

– oburza się Drozdowski.

Kto mógł dopuścić się tak bezmyślnego zachowania? - Ktoś miejscowy celowo musiał przyjechać i zniszczyć przystanki. Nie sądzę, żeby zrobił to ktoś obcy. Wszyscy są wstrząśnięci – opowiada nam Drozdowski, który wyznaczył 2 tysiące złotych nagrody dla tego, kto wskaże sprawców. - Apelowaliśmy nawet do mieszkańców sąsiednich wsi, czy ktoś jadący drogą nie widział niczego podejrzanego - opowiada nasz rozmówca.

Zapytaliśmy Komendę Miejską Policji w Olsztynie, czy udało się ustalić, kto może stać z tym aktem wandalizmu. Podkom. Jacek Wilczewski powiedział w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że funkcjonariusze sprawdzają, kto mógł zniszczyć przystanki, jednak do wtorkowego przedpołudnia (12 sierpnia) oficjalne zgłoszenie nie wpłynęło.

