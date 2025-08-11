Urzędnicy mają dość! „Biletomat to nie worek treningowy” Kamery nagrały wandala, trwają poszukiwania

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-11 14:04

Olsztyński magistrat ma dość i – we współpracy z policją – bierze się za tych, którzy – jak się wyrazili urzędnicy – niszczą Olsztyn. - Od teraz będziemy opisywać historię wybryków tych, którzy wspólne dobro mają w czterech literach – czytamy we wpisie w mediach społecznościowych. Szczegóły w dalszej części artykułu.

i

Autor: Shutterstock; Sebastian Chrostowski / Super Express Biletomat w Olsztynie. Zdj. ilustracyjne.
  • Olsztyński magistrat rozpoczyna walkę z dewastacją miejskiego mienia.
  • Urzędnicy opisują incydent, w którym młodzi ludzie zniszczyli biletomat.
  • Sprawcy zostali nagrani przez monitoring, a koszt naprawy oszacowano na 2100 zł.
  • Co miasto zrobi z nagraniami i czy uda się odzyskać pieniądze za zniszczenia?

Biletomaty w Olsztynie często nie działają. Czasami natomiast padają ofiarą bezmyślnego zachowania niektórych mieszkańców. Jeden z takich przypadków opisuje olsztyński magistrat za pośrednictwem mediów społecznościowych. W Olsztynie mają dość tych, którzy kradną lub niszczą wspólne dobro.

Do zdarzenia, które tak zbulwersowało urząd miasta, doszło w ścisłym centrum Olsztyna. Jak czytamy we wpisie urzędników, 30 lipca o godz. 23:22, pięć młodych „wojowników” wysiadło z autobusu linii 109, wracającego ze studenckiego osiedla Kortowo.

- Jeden z nich (w bluzie z kapturem i czerwonymi naramiennikami) wpadł na pomysł, że nasz biletomat potrzebuje testu wytrzymałości… i uderzył pięścią w ekran, rozbijając szklaną osłonę – napisał olsztyński magistrat.

Całe zdarzenie nagrało się na monitoringu. Co więcej, na kamerach umieszczonych w autobusie widać twarze pięciu osób jadących linią 109. Olsztyńscy urzędnicy wycenili koszt naprawy biletomatu na 2100 zł. Jak zapowiadają, sprawa trafiła do policjantów.

- Panowie, biletomat to nie worek treningowy, a Olsztyn to nasze wspólne miasto. Dbajmy o nie, bo wolimy wydawać pieniądze na nowe ławki, drzewa i wydarzenia, a nie na leczenie rannych biletomatów – zakończyli urzędnicy.

Źródło: Miasto Olsztyn

