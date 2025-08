Planowane powiększenie Olsztyna o tereny gminy Purda nie dojdzie do skutku od 2026 roku.

Rada Ministrów nie zaakceptowała wniosku, jednak władze miasta nie rezygnują z rozszerzenia granic.

Prezydent Olsztyna zapowiada kontynuację działań na rzecz rozwoju miasta i pozyskania nowych terenów.

Dlaczego Olsztyn tak bardzo dąży do powiększenia swoich granic i co to oznacza dla przyszłości regionu?

W Olsztynie jednak nie załamują rąk. - Decyzja dotycząca obszaru między południową granicą miasta a obwodnicą nie wstrzymuje planowanych działań – informują władze miasta i dodają, że „cały czas trwają prace związane z rozwojem Olsztyna oraz podniesieniem jego prestiżu”.

Ostatni raz granice Olsztyna zmieniono w 1988 r. Wówczas do miasta włączona została część obszaru gmin Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo i Stawiguda.

Wysłaliśmy jasny sygnał, że Olsztyn będzie się rozwijał Byliśmy bardzo blisko historycznego momentu, bowiem granice naszego miasta nie zmieniały się od niemal czterech dekad. Za nami pierwszy, istotny krok, dzięki któremu jesteśmy bogatsi o cenne doświadczenia. Wiemy, co powinniśmy zmienić w całym postępowaniu i pracujemy już w tym zakresie.

– zapowiada Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.

Olsztyński magistrat zwraca uwagę na fakt, że dziesiątki tysięcy mieszkańców gmin spod Olsztyna korzystają z olsztyńskiej infrastruktury, szkół, dróg, kultury i komunikacji, jednak – jak podnoszą urzędnicy – „podatki płacą gdzie indziej”.

W olsztyńskim ratuszu twierdzą, że „zmiana granic i włączenie nowych terenów to konieczność”, a „działania w kierunku zwiększania powierzchni Olsztyna będą kontynuowane”. Zdaniem Roberta Szewczyka jest to „proces konieczny do budowania silnej pozycji” nie tylko miasta, ale i całego woj. warmińsko-mazurskie. Nowe obszary miałyby dać m.in. nowe miejsca pracy i mieszkania.

