W Pluskach, gmina Stawiguda, strażacy OSP mają poważne pretensje do kierowców blokujących drogi dojazdowe.

Podczas wezwania do tonącego dziecka zastawione drogi uniemożliwiły szybki dojazd służb ratunkowych.

Wójt gminy Stawiguda zareagował na sytuację, zawiadamiając policję, co skutkowało mandatami dla kierowców.

Mimo interwencji problem powtórzył się, co budzi obawy o bezpieczeństwo – co dalej z przejezdnością dróg?

Pluski. Strażacy nie mogli dojechać do tonącego dziecka

Duże pretensje do kierowców z gminy Stawiguda mają druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskach. W piątek, 15 sierpnia, służby ratownicze zostały wezwane do topiącego się dziecka. Mimo że poszkodowanemu ostatecznie nie się nie stało, mundurowi mieli ogromne problemy z dojazdem na miejsce zdarzenia.

- To będzie post pełen emocji. Czy my wszyscy już zwariowaliśmy, czy potrzeba ludzkiej śmierci żebyśmy zaczęli myśleć ? Wezwanie do dziecka w wodzie. Po przybyciu na miejsce okazało się że jest całe i zdrowe. I chwała Bogu. Ale my o czym innym. Pluski w dniu dzisiejszym są nieprzejezdne. Dotarcie do remizy zajęło nam zbyt dużo czasu. Samochody na zakazie, samochody na "drzewach" i pod drzewami. Chłopaki z JRG1 (PSP Olsztyn) z trudem dojechali w okolice plaży. Zwracamy się do Policji, Gmina Stawiguda, i wszystkich którzy mogą i powinni zająć się tą sprawą. I nieważne że to tylko kilka dni w roku. Każdego dnia roku wioska ma być przejezdna. Inaczej kiedyś dojdzie do nieszczęścia - czytamy na profilu facebookowym OSP Pluski.

Na apel strażaków ochotników zareagował od razu Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda, który poinformował o całym zdarzeniu policję.

- Takie sytuacje nie mogą się zdarzać. Nasza Gmina Stawiguda jest gościnna, ale wszyscy musimy dbać o bezpieczeństwo. Dlatego po poście OSP Pluski zawiadomiłem policję. Efekt wizyty patrolu to sześć wniosków o ukaranie. Czy naprawdę potrzebujemy takiej adrenaliny podczas wypoczynku? Proszę, myślmy także o innych. I od razu mówię, poprosiłem policjantów, by jutro także sprawdzili sytuację. I niestety, można narzekać, ale będziemy konsekwentni, bo chodzi o bezpieczeństwo - napisał na swoim profilu facebookowym samorządowiec.

W sobotę, 16 sierpnia, druhowie opublikowali kolejne zdjęcie, na którym znowu widać było zastawioną przez samochody drogę...