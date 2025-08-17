Fala i prądy wsteczne porwały kobietę! Miała wody tylko do pasa. Tragiczna śmierć nad Bałtykiem

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-17 13:07

Nie żyje 69-latka, która spacerowała brzegiem Bałtyku w miejscowości Sztutowo pod Nowym Dworem Gdańskim. Do tragedii doszło w niedzielę, 17 sierpnia, przed godz. 8. Jak wstępnie informuje policja, kobieta miała wody tylko do pasa, ale prawdopodobnie została porwana przez falę i prądy wsteczne. Z Bałtyku wyciągnęli ja świadkowie, którzy jako pierwsi rozpoczęli reanimację, ale jej życia nie uratowano.

Tragiczna śmierć 69-latki nad Bałtykiem. Porwały ją fale i prądy wsteczne

i

Autor: Shutterstock Nie żyje 69-latka, która spacerowała brzegiem Bałtyku w miejscowości Sztutowo pod Nowym Dworem Gdańskim, zdj. ilustracyjne
  • Tragiczny wypadek miał miejsce w Sztutowie, gdzie 69-latka zginęła w Bałtyku.
  • Kobieta została porwana przez falę i prądy wsteczne, mimo natychmiastowej pomocy świadków i służb ratunkowych.
  • Pomimo długiej reanimacji, życia kobiety nie udało się uratować. Sprawę bada prokuratura.

69-latka utonęła w Bałtyku. Porwała ją fala i prądy wsteczne

Policja w Nowym Dworze Gdańskim nadal wyjaśnia kulisy tragicznego wypadku w Sztutowie, który doprowadził do śmierci 69-latki. W niedzielę, 17 sierpnia, w godzinach porannych kobieta szła przebiegiem Bałtyku, mając wody do pasa. W tym momencie prawdopodobnie porwała ją fala i prądy wsteczne, zabierając dalej od brzegu. Poszkodowaną zdołali wyciągnąć na brzeg świadkowie zdarzenia, którzy rozpoczęli reanimację. Resuscytację krążeniowo-oddechową kontynuowały jeszcze służby ratownicze, a w międzyczasie na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Pomimo prawie 40 minut intensywnej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Lekarz stwierdził jej zgon - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

Po tragedii wyciągnęli kuter z dna Bałtyku

Polecany artykuł:

Kamper rozerwany na strzępy! Kobieta zginęła w zderzeniu z pociągiem. Mężczyznę…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTONIĘCIE
BAŁTYK
WYPADEK
FALA