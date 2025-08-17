Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Gronówku pod Toruniem.

Kamper zderzył się z pociągiem, w wyniku czego jedna osoba zginęła, a druga została ranna.

Jak doszło do tego zdarzenia i jakie są najnowsze ustalenia śledztwa?

Śmiertelny wypadek na przejeździe pod Toruniem. Zderzenie kampera z pociągiem

Jedna osoba nie żyje, jedna została ranna - to bilans wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Gronówku w gminie Lubicz pod Toruniem. W niedzielę, 17 sierpnia, ok. godz. 8.30 zginęła tam 67-letnia kobieta, a towarzysząca jej mężczyzna, również w wieku 67 la, trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Grudziądzu.

- Kamper, którym podróżowali poszkodowani, zderzył się z pociągiem osobowym relacji Olsztyn-Bydgoszcz. Żadnej z osób podróżujących składem nic się nie stało - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Sebastian Pypczyński z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Na miejscu wypadku działały ponadto zastępy PSP i OSP: JRG nr 3, JRG nr 1, OSP KSRG Gronowo. W piątek, 15 sierpnia, doszło do innego śmiertelnego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowy. W miejscowości Dachowa pod Poznaniem zginęły cztery osoby w wieku 66-75 lat (dwa małżeństwa z Kicinia i Poznania), które podróżowały osobowym BMW. Ofiary zdarzenia również zderzyły się z pociągiem osobowym.