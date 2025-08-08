Tragiczny wypadek w woj. warmińsko-mazurskim. 42-latek nie żyje

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu, na drodze S22 doszło do śmiertelnego zdarzenia z udziałem motocyklisty. 42-latek jadący w kierunku Braniewa, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania innego pojazdu, zderzył się z jadącym z przeciwka autem osobowym, kierowanym przez 18-latka.

42-latek zginął na miejscu. Kierujący samochodem oraz jego pasażerka nie odnieśli poważnych obrażeń. Na miejscu wypadku pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego. Po wypadku zablokowana jest droga S22 w obu kierunkach na wysokości Gronowa Górnego.

Źródło: KMP Elbląg

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie na polskich drogach? tak nie