Dramat na drodze. 42-letni motocyklista zginął po zderzeniu z osobówką. Poważne utrudnienia

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-08 16:38

Tragedia na drogach woj. warmińsko-mazurskiego. W piątek (8 sierpnia) po południu na S22 zginął 42-letni motocyklista, po tym jak zderzył się z osobówką, kierowaną przez 18-latka. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach.

Dramat na drodze. 42-letni motocyklista zginął po zderzeniu z osobówką

i

Autor: KMP Elbląg
Super Express Google News

Tragiczny wypadek w woj. warmińsko-mazurskim. 42-latek nie żyje

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu, na drodze S22 doszło do śmiertelnego zdarzenia z udziałem motocyklisty. 42-latek jadący w kierunku Braniewa, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania innego pojazdu, zderzył się z jadącym z przeciwka autem osobowym, kierowanym przez 18-latka.

42-latek zginął na miejscu. Kierujący samochodem oraz jego pasażerka nie odnieśli poważnych obrażeń. Na miejscu wypadku pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego. Po wypadku zablokowana jest droga S22 w obu kierunkach na wysokości Gronowa Górnego.

CZYTAJ TEŻ: Tragedia na torach. Pociąg zmiażdżył auto. "Znał drogę jak własną kieszeń"

Źródło: KMP Elbląg

Polecany artykuł:

Tragedia na jeziorze Mamry. 45-latek płynął skuterem i zniknął pod wodą

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Koszmarny finał jazdy motocyklem w Lidzbarku. Dwie osoby nie żyją, jechali bez kasku

Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie na polskich drogach?

Polecany artykuł:

Tajemnicza śmierć 60-latka na Jeziorze Łańskim. Policja bada sprawę
TUSK CHCIAŁ ZMIENIC KONSTYTUCJĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA ELBLĄG
WYPADEK
MOTOCYKLISTA