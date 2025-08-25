To dlatego Anita i jej syn zginęli w Egipcie? Szereg błędów zamienił wycieczkę w koszmar

Tomasz Nowociński
Tomasz Nowociński
Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-25 11:20

To miał być beztroski wyjazd. Egipt, plaża, słońce, wspólny czas... Zamiast tego – tragedia, która rozbiła rodzinę na zawsze. Są dwie ofiary i wątpliwości – czy lekarka Anita została dobrze zdiagnozowana? Czy egipscy medycy i służby popełnili błąd? To stara się wyjaśnić olsztyńska prokuratura.

Super Express Google News
  • Rodzinna tragedia w Egipcie: polska lekarka i jej syn zginęli w wypadku autokarowym.
  • Wypadek budzi poważne wątpliwości dotyczące opieki medycznej i działań ratunkowych.
  • Polska prokuratura wszczęła śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności śmierci.

29 lipca w pobliżu Marsa Alam bus z polskimi turystami dachował. Wśród ofiar 41-letnia Anita, znana lekarka z Olsztyna, i jej 7-letni synek Maciek. Ojciec, Rafał K., przeżył. To, co zobaczył, zostanie w nim do końca życia. Widział śmierć dziecka. Widział, jak umiera jego ukochana żona.

W sobotę (23 sierpnia) w olsztyńskiej bazylice św. Jakuba odbył się pogrzeb. W świątyni zabrakło miejsc. Przyszli pacjenci Anity, lekarze, sąsiedzi, przyjaciele, mieszkańcy miasta. Ale nikt nie był gotowy na to, co powiedział Rafał. Stał przy trumnach, kulejąc po wypadku. Patrzył, jakby oni wciąż tam byli. Jakby zaraz miał usłyszeć: „Kochany tatusiu…”

Anita odebrała setki porodów, ratowała zdrowie i życie kobiet. Była szanowana i kochana. A dla Rafała – była wszystkim. Maciek był radosnym chłopcem, pełnym energii, gotowym do szkoły, z głową pełną marzeń. W jednej chwili to wszystko się skończyło.

Bus miał jechać za szybko. Według świadków, kierowca ścigał się z innymi, by zrobić więcej kursów. Więcej kursów to więcej pieniędzy. Skończyło się śmiercią. I to nie koniec. Akcja ratunkowa była chaotyczna. Pomoc przyszła za późno.

Anita – źle zdiagnozowana – miała mieć tylko złamania. Tak uznali egipscy medycy. W rzeczywistości miała rozległe obrażenia wewnętrzne i umierała z krwotoku. Umierała, choć mogła żyć. Polska prokuratura wszczęła śledztwo. Zlecono sekcję zwłok. Powołano biegłych. Śledczy proszą egipskie władze o współpracę. Ale mężowi nic już nie wróci ukochanej żony.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Cała Polska płacze po Anicie i Macieju. Ich grób przykryły kwiaty. Jeden szczegół zwraca uwagę

Polecany artykuł:

W Egipcie zginęła ceniona ginekolożka i jej synek. Świadkowie mówią o tragedii …
POTRZEBNY WÓDZ NA TRUDNE CZASY | Poranny Ring 7:50
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK
EGIPT
OLSZTYN