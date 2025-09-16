Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Kętrzynie. Areszt dla pijanego kierowcy

Nie żyje 52-letni rowerzysta z Kętrzyna. Zarzuty dla pijanego kierowcy

Jak informuje prok. Daniel Brodowski, rzecznik prasowe Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, 13 września w Kętrzynie, pijany 61-letni kierowca mitsubishi, uderzył w poruszającego się tym samym pasem rowerzystę. 52-letni Marek G. z Kętrzyna zmarł na miejscu. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej W591.

Kierowca osobówki Tomasz K. w chwili zatrzymania miał ponad 1,5 promila alkoholu. 61-latkowi przedstawiono zarzuty umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jak informowała Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie tuż po wypadku, rowerzysta nie miał na sobie odblasków w chwili wypadku, a jego pojazd nie miał oświetlenia.

Przesłuchany przez prokuratora Tomasz K. przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. 61-latek nie przyznał się natomiast do spowodowania wypadku.

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Kętrzynie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. We wtorek (16 września) sąd postanowił w całości uwzględnić wniosek prokuratora.

Za popełnienie zarzucanego podejrzanemu czynu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat. Śledztwo jest w toku.

