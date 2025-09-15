Kierowca z promilami, rowerzysta bez odblasków. Tragedia w Kętrzynie

Potrącenie rowerzysty w Kętrzynie. Kierowca był pijany

W sobotę (13 września) wieczorem, około godz. 20, kętrzyńscy policjanci otrzymali informację o potrąceniu rowerzysty, do którego doszło na wjeździe do Kętrzyna od strony Mrągowa.

Mundurowi udali się na miejsce zgłoszenia i ustalili, że 61-letni kierowca mitsubishi, jadąc w kierunku Mrągowa na prostym odcinku drogi, z nieznanych na chwilę obecną przyczyn, potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Niestety, 52-latek zmarł pomimo udzielonej pomocy medycznej.

Badanie alkomatem wykazało, że 61-letni kierowca mitsubishi miał prawie 2 promile alkoholu. Z kolei rower, którym kierował 52-latek nie był wyposażony w oświetlenie, a sam kierowca również nie miał elementów odblaskowych.

Policjanci zatrzymali 61-latka w policyjnym areszcie. Stracił on również prawo jazdy. Droga wojewódzka W591 była zablokowana przez blisko cztery godziny. Funkcjonariusze kierowali na objazdy.

– informuje st. asp. Ewelina Piaścik z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 52-letni rowerzysta.

Jak zachować się na drodze? Ważny apel policji

Mundurowi podkreślają, że rowerzyści jak i piesi w konfrontacji z samochodem są praktycznie bezbronni. Dlatego prowadząc samochód, warto zwracać szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Chwila nieuwagi, roztargnienie czy łamanie przepisów ruchu drogowego mogą doprowadzić do tragedii. Policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i do rowerzystów o ostrożność i wzajemny szacunek na drodze.

