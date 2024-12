Dzikie zwierzę z Afryki w mazurskich lasach! "Uciekło z safari"

Afrykańska antylopa uciekła latem z minizoo w Gołdapi i nadal bryka po lasach. Trwają wielkie poszukiwania, sitatunga sawannowa może nie przeżyć zimy

Spacerujesz po lasach w rejonie Węgorzewa i widzisz afrykańską antylopę? To nie zwidy ani efekt cieplarniany, tylko uciekinier z minizoo Bezkrwawe Safari w Gołdapi! Czmychnęła stamtąd antylopa, a konkretnie sitatunga sawannowa. Zwierzak dał nogę z safari jeszcze latem i od tamtej pory nie daje się nijak złapać. Tymczasem polska zima to dla takiego stworzenia śmiertelne zagrożenie. "Właściciele zwierzęcia są świadomi sytuacji i dysponują specjalistycznym sprzętem potrzebnym do jego bezpiecznego odłowienia. Apelujemy do wszystkich, którzy zauważą zwierzę, aby: * Nie zbliżali się do niego * Nie płoszyli go ani nie próbowali łapać * Zachowali spokój i natychmiast skontaktowali się z właścicielami pod numerem telefonu: +48 518 779 457. To egzotyczne zwierzę wymaga specjalisty" - czytamy na Facebookowej stronie Fundacja Kopytka z nadzieją - Azyl dla Zwierząt leśnych i gospodarskich.

Uciekła właścicielom, a potem wilkom. "Jeszcze latem to zwierzę zostało wypłoszone z zagrody przez wilki"

Tymczasem antylopa jest regularnie widywana przez różne osoby, a jej zdjęcia pojawiają się w mediach społecznościowych. "Pierwszy raz zobaczyłem to zwierzę przed miesiącem w okolicach Ogonek, na podmokłych terenach w pobliżu jeziora Święcajty. W ostatnią niedzielę udało mi się je sfotografować w tej samej okolicy" – powiedział Polskiej Agencji Prasowej fotoreporter z Giżycka Dominiuk Misiun. Jak zwierzak wydostał się na wolność? "Jeszcze latem to zwierzę zostało wypłoszone z zagrody przez wilki, w jakiś sposób pokonało dwumetrowe ogrodzenie z siatki" - tłumaczy PAP właściciel minizoo Paweł Rudziewicz. "Służba Leśna została poinformowana i zachowuje wzmożoną czujność. W przypadku zlokalizowania tego osobnika poinformujemy odpowiednie organy odpowiedzialne za zwierzęta w stanie wolnym, tj. właściwą terytorialnie gminę i powiatowy inspektorat weterynarii" – dodała Natalia Trzcinka z nadleśnictwa Borki.

