Zadziałał "Efekt Bałtyku"

"Efekt Bałtyku" dotarł aż tutaj. Warmia i Mazury pod śniegiem. Niesamowite nagranie

sch | Tomasz Nowociński 12:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zima dotarła do całej Polski, ale najpiękniej wygląda na Warmii i Mazurach. To właśnie w naszym regionie w miniony weekend spadło najwięcej śniegu, nie licząc wysokich gór. W niektórych miejscach mowa nawet o 30-40 cm białego puchu. To dużo jak na koniec listopada i wciąż trwającą kalendarzową jesień. Wszystko za sprawą "efektu Bałtyku". O tym, jak pięknie wygląda zima w woj. warmińsko-mazurskim świadczy m.in. nagranie z okolic Morąga.